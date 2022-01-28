Son Dakika | Sri Lanka’da konuşan Bakan Çavuşoğlu: Dostluk ilişkilerimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolomo Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile ortak basın toplantısı düzenledi. Canlı yayında açıklamalada bulunan Çavuşoğlu, Sri Lanka ile aramızda 'dostluğa' vurgu yaptı.

İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tekrardan burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sri Lanka'nın başkenti 2016'dan bu yana ne kadar gelişmiş, bunu da görme fırsatım oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını kendisine ilettim. Meclis başkanıyla da bir görüşmem olacaktı, ancak test sonucu pozitif çıktığı için görüşme imkanımız olmadı. Ancak parlamenter diplomasisinin ne kadar önemli olduğunu belirledik. Dostluk grubu başkanlığında ilişkilerin öneminin de altını çizdik.

"ASYA EKONOMİK BİR GÜÇ MERKEZİ"

2019 yılıdna biz Asya'da yeni bir inisiyatfi başlattık. Asya'nın ekonomik güç merkezi olduğunu farkındayız. Aslında bir Asya'da yeni değiliz. Ancak daha güçlü bağlantılarla ve bütüncül bir yaklaşımla döndük.

'HİNT OKYANUSU'NUN İNCİSİ'

Bu bağlamda Sri Lanka'yı 'Hint Okyanusu'nun İncisi' olarak görüyoruz. Bu nedenle çok önemli bir dost ve müttefik olarak görüyoruz.

"İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

"Sri Lanka ile sağlık turizm gibi pek çok alanda bizim güvenli turizm onayımız var. Türkiye'de Sri Lanka iş konseyi var ve burada da bunun karşılığının oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle Sri Lanka ile iş birliğimizi devam ettirmede kararlıyız"

TERÖRİZM VURGUSU

"Terörizm ile ortak çabalarımız devam edecek. İki ülkede bu konuda mağdur konumunda. Bu konuda Sri Lanka ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Sayın Peiris'in belirttiği gibi dostane ilişkilerimiz var. Birlikte çalışarak bu ilişkileri devam ettirebilirz. Bir kez daha bu sıcak misafirpervelik için teşekkür etmek istiyorum."

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