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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: gündem İstanbul'daki müzakereler...
Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:21 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:21

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: gündem İstanbul'daki müzakereler...

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: gündem İstanbul’daki müzakereler...

Edinilen son dakia haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmtyro Kuleba ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmtyro Kuleba ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: gündem İstanbul'daki müzakereler...
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