Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: gündem İstanbul’daki müzakereler...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmtyro Kuleba ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.

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