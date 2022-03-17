Son dakika | Lviv’de Çavuşoğlu Kuleba zirvesi! Çavuşoğlu açıkladı: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

TEMENNİMİZ ATEŞKES

Temennimiz öncelikle Mariupol ardından Ukrayna genelinde bir ateşkesin tesis edilmesi. Kuleba ve Lavrov'un bir kez daha bir araya getirmekten mutlu oluruz ancak bir an önce liderler düzeyinde bir toplantı olmadı gerek. Bu toplantıya da ev sahipliği yapmak isteriz. Savaşlar hakkında bir şey demek zor ancak bu görüşmeler sonrası ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebiliriz.