Son dakika | Tansiyon yükseliyor mu? Lavrov’dan Batı’ya sert suçlama: Rusya’dan sonra Çin var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Lavrov burada yaptığı açıklamalarında, Batı'nın tek taraflı yeni dünya düzeni kurmak istediğini belirtirken 'Hedeflerinde Rusya'dan sona Çin var' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

Rus tahılı ve gübresinin igracınınn önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlammasının imzalanması gerekiyor.

Suriye ile mormalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde;

Deprem bölgesine yardımlarımızı sürdüreceğiz.

Suriye ile normalleşme sürecine çok öenm veriyoruz.

BATI'NIN HEDEFİNDE RUSYA'DAN SONRA ÇİN VAR

ABD başta olmak üzere BAtı'nın yapıcı olmayan bir gündemi var. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. Kiev'den ve Washington'dan yapılan bir takım açıklamalar var. Savaşı durdurmak yanlış. Görüşmelerin yapılmasına gerek yok diyorlar. Görüşmelerin yapılmasına karşı çıkıyorlar.

ABD hegemon olmak istiyor. Herkese kendi tavrını empoze ediyor. Tek taraflı olarak yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. BM kararlarını BAtı açıkça ihlal ediyor.

Batı Ukrayna'da Nazi ideolojisinin hortlamasını sağladı. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişime son vermek için bunu yaptıla. Biz görüşmeye hazırız. Bizim güveenliğimizin tesisi açısından ve Donbas'ta yaşayan insnaların haklarını korumakvar. Buradaki isnsanların Rus kimliklerini muhafaza etme hakları var.

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