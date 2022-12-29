Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Şam ile temas sonrası kritik açıklama: Rejim Suriyelilerin evine dönmesini istiyor

REJİM SURİYELİLERİN ÜLKESİNE DÖNMESİNİ İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşşar Esed rejiminin de Suriyelilerin ülkesine dönmesini istediğini belirterek, "Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve Esed rejimi arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, "faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullanarak, kalıcı bir barış ve istikrar için rejimle angajmanın önemli olduğunu söyledi.

"PKK/YPG terör örgütü bizim için tehdit, aslında daha fazla Suriye için tehdit çünkü bölücü ajandası var." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, göçmenlerin güvenli bir şekilde Suriye'ye dönebilmesi için Suriye ile angajmanın önemli olduğunu kaydetti.