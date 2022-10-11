Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya karşı ilkeli bir davranış sergilediklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne uysaydık, bugün tahıl sevkiyatını gerçekleştiremezdik" sözlerine yer verdi.

"UKRAYNA İÇİN ADALET GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, "Bizim ve Başkan Erdoğan'ın başından beri söylediği şey ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiği. Burada hem iki ülke hem de dünya için büyük bir önem var. Savaş, Ukrayna topraklarında devam ediyor. Ateşkes olmadan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamamız mümkün değil. Ukrayna için adalet gerekiyor" sözlerine yer verdi.

BM KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için olağanüst toplanan Birleşmiş Milletler'in (BM) toplantısından bahseden Çavuşoğlu, "BM genel Kurulu'nda Rusya'nın kararını eleştiren yasa tasarısı geçer. Ancak geçince ne olacak? BM'nin kararlarını kim oluşturuyor. Rusya savaşın bir tarafıyken ve ilk 5'in içindeyken nasıl karar alacaksın. Bakın, daha öncelerden pek çok karar var uygulanmamış. Karar geçse de uygulaması ne olacak? Bu da bizi "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesine götürüyor." dedi.

SURİYE MESELESİ

Suriye'deki meselelere de değinen Çavuşoğlu, "Öyle bir davranıyorlar ki sanki savaşı biz başlattık. Elbette terörle mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz bu kadar savunma sanayii yatırımı yapıyoruz. Bunların hepsi Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için. Bizim terör örgütü PKK'ya karşı mücadelemiz aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü de destekliyor. Suriye'de ılımlı bir muhalefetten bahsediyoruz. Anayasa komisyonu da bu amaçla kuruldu ve bu da bizim sayemizde oldu." sözlerine yer verdi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğünden de bahseden Bakan, "Terör örgütlerinin Suriye'yi bölmek istemesi Türkiye'nin de işine gelmez" ifadelerinde bulundu. Suriye rejimi ile ilgili Rusya'dan bir baskı olup olmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Baskı söz konusu olamaz. En fazla dostane tavsiye olabilir" dedi.

"ERMENİSTAN'IN BAZI ŞEYLERİ ANLAMASI GEREKİYOR"

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki durumu değerlendiren Çavuşoğlu, "Savaşın bitmesinden sonra, daha doğrusu Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra şunu şöylemek gerekiyor ki istikrar önemli. Ermenistan'ın yaşadığı travmalar var: Sonuçta 30 sene işgal ettiği toprakları kendi ülkesi toprağı gibi kabul etti. Artık savaş bitti; ancak barışı istemeyen çok kişi var. Ermenistan'ın şunu anlaması gerekiyor. Kalıcı bir barış çözümüne girmeliyiz. Müzakereler artık daha iyi gidiyor. Brüksel ile Prag buna örnek. Basına da video ve fotoğraflar yansıdı. Sonuçta Ermenistan'la Azerbaycan'ın kalıcı bir barış anlaşmasına girmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Bu meseledeki en önemli noktanın birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymaları gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Normalleşme konusunda biz samimiyiz. Ermenistan'ın zorluklarını da biliyoruz. Onları zora sokmak istemiyor. Ancak Türkiye ile Ermenistan arasındaki sürecin Azerbaycan'dan bağımsız olduğunu düşünmek çok yanlış. Biz Azerbaycan'dan tamamen bağımsız hareket etmeyiz. 2009'da bazı kırılganlıklar alınganlıklar oldu. Cumhurbaşkanımız ile Aliyev sürekli temasta. Bu süreç Azerbaycan'ın aleyhine değil. Bu süreç onlar için de iyi olacak. Azerbaycan'ın tek bir derdi vardı, o da topraklarına kavuşabilmek." sözlerine yer verdi.

LİBYA MUTABAKATI

Libya ziyaretinden de bahseden Çavuşoğlu bazı kesimlerin mutabakata gösterdiği tepkiyi değerlendirerek, "Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Diğer ülkeler için de geçerli. Biz 2009'da bir anlaşma imzaladığımızda da aynı şeyi söylediler. Ancak sonra onlar da imzaladı. İtalya'ya baktığımızda 2021'de 2; Mısır 2021'de 25; Malta ve Nijer de imzalamış. Öncesini bırakırsak, "Libya hükümetinin bir anlaşma imzalama yetkisi yok çünkü meşrutiyeti yok deniliyor" değil mi? BM'ye ya da uluslararası toplantılara Libya davet edilmiyor mu? Kendi çıkarınıza göre böyle açıklama yaparsanız çifte standarda düşersiniz. Açık açık 'sizin anlaşmanızdanrahatsızız' desinler" dedi.

Ayrıntılar geliyor...