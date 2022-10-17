Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan açıklamalar: Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın göçmen itme ve şiddet uygulama politikasıyla ilgili olarak "Sicili kabarık bir ülke. ve bunu cesaretlendiren Avrupa'dır. Bu insani bir konudur. Yunanistan'un zulmüne frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"BUNU YAPMAK İÇİN UTANMAZ VE AYMAZ OLMAK GEREKİYOR"

Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor"

"ERMENİSTAN PROVOKASYONDAN KAÇINMALI"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var.