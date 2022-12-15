Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Belçika’ya PKK tepkisi!

Bakan Çavuuşoğlu'ndan Belçika'ya PKK tepkisi geldi. Çavuşoğlu Belçikalı mevkidaşına "Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız" dedi.

Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'in seçim sözleri ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgardım. Türkiye'de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır, Türkiye'de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur." ifadelerini kullandı.