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Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:02 Son Güncelleme: 14.9.2022 16:09

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Başarılarımız Yunanistan’ı çıldırtıyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında; "Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor.Tacizler ve kilit atmalar bunun örneğidir. " dedi. Öte yanda açıklamalarında 'Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: "Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor.Tacizler ve kilit atmalar bunun örneğidir."

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor
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