Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Irak’taki saldırıya ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirmişti. Terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini aktaran kaynaklar, örgütün yalan ve dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetmişti.

"HERHANGİ BİR SALDIRIMIZ OLMAMIŞTIR"

Dün yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da flaş bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" sözlerine yer verdi.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında bir patlama sonucunda ölen ve yaralanan insanlar olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti. Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, yapılan yalan haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını kaydeden kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade edildi.