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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Çavuşoğlu İsveç'teki alçak saldırıya çok sert çıktı: Bu suça ortak oldunuz
Giriş Tarihi: 26.1.2023 14:44 Son Güncelleme: 26.1.2023 14:56

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu İsveç'teki alçak saldırıya çok sert çıktı: Bu suça ortak oldunuz

Son dakika haberi: Irkçı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından sular durulmuyor. Bakan Çavuşoğlu yaşananlar karşısında İsveç hükümetine sert çıkarak "Bu suça ortak oldunuz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu İsveç’teki alçak saldırıya çok sert çıktı: Bu suça ortak oldunuz

Son dakika haberleri: Irkçı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından sular durulmuyor. Bakan Çavuşoğlu yaşananlar karşısında İsveç hükümetine sert çıkarak "Bu suça ortak oldunuz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın" ifadelerinde bulundu.

İSRAİL'E TEPKİ

Filistin'de yaşananlara değinen Bakan Çavuşoğlu İsrail'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu İsveç'teki alçak saldırıya çok sert çıktı: Bu suça ortak oldunuz
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