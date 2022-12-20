Son dakika| Bakan Çavuşoğlu’ndan skandal FETÖ’Cü kararı sonrası İsveç’e ilk tepki!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

SOMUT ADIM ATILMASI GEREKİYOR

"Özellikle yeni hükümetin gelmesi ile İsveç tarafından daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Sayın Başbakan'ın ziyareti de önemli oldu. Finlandiya'da da bazı açıklamalar ve yasal değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları yılbaşından sonra devreye girecek. Söylenenler söylendi bundan sonra somut adım atılması gerekiyor.

İsveç'e yönelik talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler değil somut eylemler görmek istiyoruz. Darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Önemli olan kimin ne karar verdiği değil bizim beklentilerimizin karşılanmasıdır.