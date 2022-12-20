Son dakika| Bakan Çavuşoğlu’ndan skandal FETÖ’Cü kararı sonrası İsveç’e ilk tepki!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenlik endişesi nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın talebini Türkiye'nin veto etmesinin ardından imzalanan 3'lü muhtırada söz konusu İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti. Buna göre İsveç, teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz verirken, bugün ise İsveç'ten skandal bir karar geldi. İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in iadesinin durdurulduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok olumsuz bir gelişme, artık somut adımlar bekliyoruz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
SOMUT ADIM ATILMASI GEREKİYOR
"Özellikle yeni hükümetin gelmesi ile İsveç tarafından daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Sayın Başbakan'ın ziyareti de önemli oldu. Finlandiya'da da bazı açıklamalar ve yasal değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları yılbaşından sonra devreye girecek. Söylenenler söylendi bundan sonra somut adım atılması gerekiyor.
İsveç'e yönelik talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler değil somut eylemler görmek istiyoruz. Darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Önemli olan kimin ne karar verdiği değil bizim beklentilerimizin karşılanmasıdır.
SÖZLERİNİ TUTMALARI GEREKİYOR
Bir kişiyi iade ettiler. Şimdi bir kişiyi iade ettik bu konuyu kapatalım diye beklentileri varsa bu. Gerçekçi bir beklenti değil. 3'lü mutabakatta verilen sözlerin tutulması gerekiyor."
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