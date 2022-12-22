SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç’e tepki: FETÖ mensupları için cazibe merkezi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Çavuşoğlu, iki ülkeye de terörle iltisaklı isimleri koruması nedeniyle tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: SOMUT BİR GELİŞME YOK

Bakan Çavuşoğlu, İspanya'daki 3'lü zirvede varılan mutabakatı değerlendirdi, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'in şartları yerine getirmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi.

"İSVEÇ FETÖCÜ'LER İÇİN CAZİBE MERKEZİ"

Çavuşoğlu, İsveç'e daha yüksek tonda bir tepki gösterdi. FETÖ'cülerin sığınağı haline gelen İskandinav ülkesine, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor." ifadeleri ile yüklendi.

Ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

CİDDİ BİR ŞEKİLDE ZEHİRLEDİ

Henüz istediğimiz adımlar atılmadı, somut adımları görmek istiyoruz. FETÖ'nün de sadece bizim için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu hatırlatmak isterim. Somut adımların önemli bir kısmını daha görmedik. Yeni hükümet terör ile mücadele konusunda daha kararlı ve daha samimi. Bir önceki hükümette görev alan bazı kişilerin görevden ayrıldıktan sonra samimi olmadıklarını açıklamalarından görüyoruz. Bu tür iki yüzlülükleri görmek istemeyiz. Ortada belge var bunun uygulanması gerekiyor. Halkımızın tatmin olacağı adımların atılması gerekiyor. NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede somut işbirliğini görmemiz gerekiyor. En son Keneş'in iade kararının reddedilmesi bu atmosferi ciddi bir şekilde zehirledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström:

"Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek. taahhütlerimizi yereine getirmek için somut adımlar atmaya devam ediyoruz.