SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç’teki alçak terör gösterisine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki skandal terör gösterisine sert sözlerle yüklendi. Çavuşoğlu, İsveç'in terör faaliyetlerine destek verdiğini belirtti, "İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

İsveç'teki eylem nefret suçu içeriyor. Terör örgütünü destekleyen faaliyetler devam ediyor.

İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.