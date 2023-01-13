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Giriş Tarihi: 13.1.2023 16:34 Son Güncelleme: 13.1.2023 16:52

SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki alçak terör gösterisine tepki

Son dakika haberi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK yandaşlarının İsveç'teki skandal gösterisine sert tepki gösterdi, "İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar." dedi. Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde sadece F-16'ların değil, Suriye meselesinin de ele alınacağını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç’teki alçak terör gösterisine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki skandal terör gösterisine sert sözlerle yüklendi. Çavuşoğlu, İsveç'in terör faaliyetlerine destek verdiğini belirtti, "İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

İsveç'teki eylem nefret suçu içeriyor. Terör örgütünü destekleyen faaliyetler devam ediyor.

İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki alçak terör gösterisine tepki
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