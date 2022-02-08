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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:11 Son Güncelleme: 8.2.2022 14:23

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Yunanistan kadar AB de suçludur

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan sert sözler: Yunanistan kadar AB de suçludur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın toplantısında Yunanistan'daki insan hakları ihlaline sert çıkarak "Yunanistan kadar AB de suçlu" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan'a sert sözler söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası politikaya aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" sözlerine yer verdi.

"AB DE SUÇLU"
Bakan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan tarafından geri itilerek hayatını kaybeden göçmenler hakkında sert sözler sarf etti. Ölen 19 insandan bahseden Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Çok sayıda göçmen geri itmeler, Yunanistan'ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan kadar AB'nin de suçu var" sözlerine yer verdi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Yunanistan kadar AB de suçludur
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