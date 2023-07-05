Son dakika | Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin düzenlenecek toplantı ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır' denildi.

İki bakan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.