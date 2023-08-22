Son dakika | Bakan Fidan’dan AB’ye tepki: ’Türkiye’nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor’

"SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANIYORLAR"

Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB konusunda tahahhüdü güçlü bir şekilde vurgulandı. Bu politikanın uygulanması konusunda tüm devlet kurumlarımıza önemli görevler düşmekte" deyip ekledi:

"Burada bizim AB'den beklediğimiz önceki yıllarda katılaşmış durumlarını tekrar gözden geçirmesi. Türkiye'nin AB sürecini 2 yoldan değerlendirmesini istiyoruz. Rasyonel şartlara uyma meselesi üzerinden değerlendirme istiyoruz. AB üyesi ülkelerin bu ciddi bir krizi. Stratejik bir hamle olabilirdi. Ama AB ülkeleri tarafından bu tercih edilmedi. Bu fırsat penceresinin kapanmadan AB tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum."

Avrupalı ülkelere 'Türkiye'nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor' diyerek tepki gösterdi.