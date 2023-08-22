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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Fidan Irak'a gidiyor! Üst düzey temaslarda bulunacak
Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:19

Son dakika | Bakan Fidan Irak'a gidiyor! Üst düzey temaslarda bulunacak

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan üst düzey temaslarda bulunacak.

Son dakika | Bakan Fidan Irak’a gidiyor! Üst düzey temaslarda bulunacak

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan üst düzey temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2023, Sayın Bakanımızın Irak'ı Ziyareti Hk. Sayın Bakanımız, 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Irak'la işbirliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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Son dakika | Bakan Fidan Irak'a gidiyor! Üst düzey temaslarda bulunacak
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