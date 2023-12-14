Son dakika: Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak açıklamalarda bulundu. Batılı ülkeler ve ABD'nin katliamın ortağı olduğunu dile getiren Fidan, "Benzeri görülmemiş bir katliam ile karşı karşıyayız. Erdemli olmakla övünen Batı merkezli birçok ülke bu katliamın sessiz ortağı oldu. Uluslararası toplum kendine gelmezse biz daha büyük krizler ile karşılaşacağız. Bunun için çağrımız bir an önce bu katliamın durdurulması için uluslararası toplumun üstüne düşen görevi yapması" dedi.

Bakan Fidan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar | Video

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

Ermenistan bazı ülkeleri kışkırtıyor.

KATLİAM VE ATEŞKES ARASINDA YALNIZCA ABD VAR

Temas grubu olarak artık tüm dünyanın sesini duyuruyoruz. BM'de Salı günü yapılan oylamada 153 ülke olumlu oy kullandı. İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor. ABD'nin BM'nin kararlarına daha fazla engel olmamasını bekliyorum. Katliam ve ateşkes arasında yalnızca ABD bulunuyor.

Benzeri görülmemiş bir katliam ile karşı karşıyayız. Erdemli olmakla övünen Batı merkezli birçok ülke bu katliamın sessiz ortağı oldu. Uluslararası toplum kendine gelmezse biz daha büyük krizler ile karşılaşacağız. Bunun için çağrımız bir an önce bu katliamın durdurulması için uluslararası toplumun üstüne düşen görevi yapması…

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Burada bizim bütün insanlık adına seslendirdiğimiz görüşler var. Bu trajedinin tekrar etmemesi için iki devletli çözüm çalışmalarına bir an önce başlanmalı. Bunu bütün muhataplarımıza vurguluyoruz. Belki geçici bir rahatlama elde edilebilir ama uzun vadeli bir çözüm için iki devletli çözüm gerekiyor.

BATILI ÜLKELERE TEPKİ

İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerin İsrail'in her türlü hukuksuzluğuna kör kalan bir sistemleri var. Bu sorunu aşmak için gerekli çağrıyı yapıyoruz. Burada bir takım yavaş ilerlemeler görüyoruz. Özellikle İsrail'in katliamına sessiz kalan ülkelerin ya olumlu ya da çekimser oy kullandığını görüyoruz. Bu bir kazanımdır.