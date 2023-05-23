Son dakika: Bakan Vedat Bilgin’den A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de gündemi değerlendiriyor.

Bakan Bilgin seçim sonuçlarıyla ilgili "14 Mayıs'ta millet Batı'ya cevabını verdi" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları...

Emperyalist güçler PKK/PYD üzerinden devletimize saldırıyorlar.

Milletimiz 14 Mayıs'ta demokrasi kültümüzü ve geleneğimizi güçlendirmeyi seçti.

Cumhuriyet demokrasi ile güçlenir... Türkiye'de bugün Cumhuriyet daha güçlüdür.

Türkiye'nin 1 trilyon doların eşiğine gelen ekonomik gücü var.

14 Mayıs'ta milletimiz yabancı basına da cevabını verdi. Batı "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" dedi.

Batı Türkiye'yi kontrol edemediği için çok rahatsız.

15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik operasyonları tutmadı.

Atatürk'ün partisi tezkereye hayır dedi. HDP CHP'ye ne önerdi de CHP bu adımı atmaya karar verdi. Bunun hesabını versinler, sahte söylemleri bıraksınlar.