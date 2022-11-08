Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz
Giriş Tarihi: 8.11.2022 12:07 Son Güncelleme: 8.11.2022 12:21

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan ile ilgili ise; "Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan’a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz.

SURİYE İLE TEMAS

(Suriye ile temaslar) ''Şu an planlanmış bir temas yok. İstihbarat düzeyinde devam ediyor''

Bazı Türk yetkililere Yunanistan'a giriş izni verilmemesi

(Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Tzitzikostas'ın Türkiye girmeden geri dönmesi) "Burada kastın olmadığı açık. Teknik bir sorundan dolayı Yunan vatandaşının ülkemize girişi gecikti. Bu teknik sorunun giderilmesinin ardından Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verildi''

"İzmir'deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan'ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan'a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA