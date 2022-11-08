Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...