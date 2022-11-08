Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan çıkışı: Devan ederse karşılı veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz.
Bazı Türk yetkililere Yunanistan'a giriş izni verilmemesi
(Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Tzitzikostas'ın Türkiye girmeden geri dönmesi) "Burada kastın olmadığı açık. Teknik bir sorundan dolayı Yunan vatandaşının ülkemize girişi gecikti. Bu teknik sorunun giderilmesinin ardından Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verildi''
"İzmir'deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan'ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan'a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz."