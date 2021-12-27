Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltmesine dtepki gösterdi.
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu yıl sonu değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamlarından satırbaşları;
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME
Edindiğimiz izlenime göre Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek" İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair...
"İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak"
KABİL HAVALİMANI
Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hafta sonu Kabil ve Doha'daydılar.
Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruduk.
YUNANİSTAN'A TEPKİ
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası barış ve istikrar için tehlikelidir.
Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somut bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre...
ABD İLE İLİŞKİLER
Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor.
DONBAS'TA ÇÖZÜM
Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "
AFRİKA İLE İLİŞKİLER
Tükiye artık Aftrika'da bir marka...