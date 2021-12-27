Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar...

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası barış ve istikrar için tehlikelidir.

Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somut bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre...

ABD İLE İLİŞKİLER

Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor.

DONBAS'TA ÇÖZÜM

Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "

AFRİKA İLE İLİŞKİLER

Tükiye artık Aftrika'da bir marka...