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Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:46 Son Güncelleme: 27.12.2021 11:09

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak" dedi. Yunanistan ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası barış ve istikrar için tehlikelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltmesine dtepki gösterdi.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu yıl sonu değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu | Video

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamlarından satırbaşları;

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Edindiğimiz izlenime göre Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek" İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair...

"İstanbul-Erivan charter uçuşları yakında başlayacak"

KABİL HAVALİMANI

Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hafta sonu Kabil ve Doha'daydılar.

Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruduk.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası barış ve istikrar için tehlikelidir.

Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somut bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşmaya vardık: sağlık, güvenlik, çevre...

ABD İLE İLİŞKİLER

Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor.

DONBAS'TA ÇÖZÜM

Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. "

AFRİKA İLE İLİŞKİLER

Tükiye artık Aftrika'da bir marka...

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...
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