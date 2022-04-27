Son dakika | Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

1.5 saat süren görüşmenin ardıdan açıklama yapan Başkan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirmişti.