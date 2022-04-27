Son dakika | Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ
Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yüz yüze görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Guterres'i kabulüne ilişkin açıklama yapılmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kabulde Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etmişti.
GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRMÜŞTÜ
1.5 saat süren görüşmenin ardıdan açıklama yapan Başkan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirmişti.