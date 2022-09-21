Son dakika | Başkan Erdoğan, BM kürsüsünde çağrıda bulunmuştu: İşte tarihi gün...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki KKTC'yi tanıma çağrısından sonra diplomatik kaynaklar Lefkoşa'nın uluslararası temaslarının da hızlandığını söyledi. Konuyla ilgili KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber'de konuştu "15 Kasım'da bir Rus havayolu KKTC'ye inebilir" | Video
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM'DE YAPTIĞI KONUŞMA DÖNÜM NOKTASI"
Diplomatik ilişkilerin eşref saati vardır. O eşref saatinin geldiğini düşünüyoruz. Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma aslında Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası. Bundan önce iki dönüm noktası yaşamıştık. 1974 Barış Harekatı arkasından 1983 KKTC'nin ilanı ve bana göre dünkü Sayın Başkan Erdoğan'ın konuşması da yine aynı şekilde bir dönüm noktası. Artık bundan sonra KKTC'nin Rumlarla masaya oturup bir federasyon konuşma dönemi kapandı.
Bundan sonra tanınmak için girişimlerde bulunmamız gerekiyor ve bu kapının tamamen kapanmasından sonra bizim KKTC olarak yapmamız gereken Türkiye ile birlikte atmamız gereken adımlar var. Bunlardan bir tanesi uluslararası hukuka uygun olarak bizim Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanıp KKTC'nin tanınması için bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bunun için bir referandum lazım. Bu şekilde biz BMGK'nın daha önce almış olduğu 501, 577 sayılı kararları da boşa çıkarmış olacağız.
"BM'NİN KARARI ORADA DURDUĞU MÜDDETÇE..."
BMGK'nın orada almış aldığı kararlar durduğu müddetçe herhangi bir devletin bizi kolay kolay tanıması mümkün değil. Tanıyın dediğimizde tanımaları çok zor. Ben uzun yıllar KKTC'nin yurt dışında özellikle Türk cumhuriyetlerinde temsilciliğini misyon şefliğini yaptım. Bizi çok tanımak isteseler de BM'nin o kararı orada durduğu müddetçe ve bizim Rumlarla federasyon konuştuğumuz sürece hiç kimsenin bizi tanıması mümkün değil.
"FEDERASYON GÜNDEMİNİ KALDIRIN ONDAN SONRA TANINMA İSTEYİN"
Hatırlayın Pakistan bizi tanımak isteyecekti ama bizim KKTC'nin cumhuriyeti ilan edebiliyoruz ama her an yıkabiliriz ve Rumlarla federasyon görüşmeye devam edeceğiz demesi üzerine adımını geri atmıştı. Şimdi bir taraftan cumhuriyet ilan edeceksiniz bağımsızlığınızı ilan edeceksiniz diğer taraftan da Rumlarla ortak bir devlet kurmak için görüşmeler yapacaksınız bununla ilgili BM'nin paradigmaları var. Ondan sonra yan tarafa dönüp dost ve kardeş ülkelere bizi tanıyın diyeceksiniz olmaz. Bunun için mesela Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı bana şöyle söylemişti şu andaki Cumhurbaşkanı bizim Kırgızistan'daki Türk lobisinin başındaydı o alıp beni Kırgızistan Dışişleri Bakanına götürmüştü 2008 yılında, bana bir soru dedi ki Sayın Arıklı tamam biz KKTC'yi tanıyalım ama siz Rumlarla federasyon görüşmeye devam ediyorsunuz değil mi? Evet, peki federasyon görüştüğünüzde KKTC ortadan kalkacak mı? Evet. O zaman niçin federasyon görüşürken bizden tanınma istiyorsunuz? Bu federasyonu bir gündemden kaldırın ondan sonra gelin bizden tanınma isteyin demişti.
"BAŞKAN ERDOĞAN BM'DE İLAN ETTİ"
Şu anda atılan adım da tam da buna uygundur. Yani Başkan Erdoğan artık BM'de yaptığı konuşmada BM paradigmalarını yani KKTC'nin tanınmamasıyla alakalı aldığı kararların sonunun geldiğini ilan etti. Geri dönüşü yoktur. Çok .ok önemli.
Türki Cumhuriyetlerinden olumlu dönüş alıyoruz. 15 Kasım'da bir Rus uçağı KKTC'ye inebilir. Önünde hukuki engel yok. Moskova'dan kalkan uçak KKTC'ye inebilir.