Son dakika | Başkan Erdoğan, BM kürsüsünde çağrıda bulunmuştu: İşte tarihi gün...

"FEDERASYON GÜNDEMİNİ KALDIRIN ONDAN SONRA TANINMA İSTEYİN"

Hatırlayın Pakistan bizi tanımak isteyecekti ama bizim KKTC'nin cumhuriyeti ilan edebiliyoruz ama her an yıkabiliriz ve Rumlarla federasyon görüşmeye devam edeceğiz demesi üzerine adımını geri atmıştı. Şimdi bir taraftan cumhuriyet ilan edeceksiniz bağımsızlığınızı ilan edeceksiniz diğer taraftan da Rumlarla ortak bir devlet kurmak için görüşmeler yapacaksınız bununla ilgili BM'nin paradigmaları var. Ondan sonra yan tarafa dönüp dost ve kardeş ülkelere bizi tanıyın diyeceksiniz olmaz. Bunun için mesela Kırgızistan'ın eski Dışişleri Bakanı bana şöyle söylemişti şu andaki Cumhurbaşkanı bizim Kırgızistan'daki Türk lobisinin başındaydı o alıp beni Kırgızistan Dışişleri Bakanına götürmüştü 2008 yılında, bana bir soru dedi ki Sayın Arıklı tamam biz KKTC'yi tanıyalım ama siz Rumlarla federasyon görüşmeye devam ediyorsunuz değil mi? Evet, peki federasyon görüştüğünüzde KKTC ortadan kalkacak mı? Evet. O zaman niçin federasyon görüşürken bizden tanınma istiyorsunuz? Bu federasyonu bir gündemden kaldırın ondan sonra gelin bizden tanınma isteyin demişti.