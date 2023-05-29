Son dakika | Başkan Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın bu akşam ABD lideri Joe Biden ile telefonda görüşeceğini ifade etti. Aynı zamanda Kalın sadece Biden ile değil, Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle görüşme olacağının altını çizdi. Kalın, ayrıca "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

İSTANBUL'UN FETHİ

İstanbul'un fethini kutlayarak konuşmasına başlayan Kalın, "İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Tarihimizde dünya tarihinde çok çok önemli bir dönüm noktasıdır bu. Bu seçimlerinde böyle fethin yıl dönümünden hemen bir gün önceye denk gelmesi de enteresan. Birçok vatandaşımız bugün fethi başka bir ruhla kutluyor. Bu vesileyle de büyük komutan devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı askerlerini gazilerini şehitlerini de rahmetle analım. Bu toprakları bize vatan yapan bütün ecdadı da rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle" sözlerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU ÖTEKİLEŞTİREN BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ"

2. tur seçimlerine de değinen Kalın, "İlk defa 2 turlu bir seçim yaşadık. Türk siyasi tarihi açısından rekor oy alındı. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimin kaybedeni oldu. Kılıçdaroğlu 2. turda ötekileştiren bir kampanya yürüttü. Muhalefet ders çıkarmalı. Muhalefet hem Meclis hem cumhurbaşkanlığını kaybetti. Vatandaşı küçümseyen dil kullanmamalılar. PKK'lıların destek açıklamasına muhalefet ses çıkarmadı." açıklamasında bulundu.

Kalın'ın konuşmasının devamı şöyle:

"Kılıçdaroğlu, 1-2 ay boyunca bunlara ses çıkarmadı. 2. turda ses çıkarmaya başladı. Kemal Bey'in bu açıklamalardan rahatsız olduğundan eminim. Burada öyle bir stratejik hata yaptılar ki bu seçimi alacaklarını zannettiler. Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler siz kimsiniz ki bana destek açıklaması yapıyorsunuz. Ben sizinle mücadeleye geliyorum" diyemedi. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptığımızda ilk itiraz ABD'den, AB'den koalisyondan geliyor. Belki Meral Hanım haklıydı. Hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı. Masadan ayrılmıştı. 3 gün sonra niye geldi, nasıl ikna edildi orası hala bilinmiyor."

Kalın'ın açıklamlarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı Yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır.

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