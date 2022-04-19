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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 19.4.2022 11:48

Son dakika | Başkan Erdoğan ile İsrail lideri Herzog arasında kritik görüşme! Saati belli oldu

Son dakika | Başkan Erdoğan ile İsrail lideri Herzog arasında kritik görüşme! Saati belli oldu

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında akşam saat 18.00 sıralarında bir telefon görüşmesi gerçekeleştireceği ifade edildi. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın Herzog'la 'kırmızı çizgimiz' dediği Mescid-i Aksa ile ilgili konuşacağı biliniyor.

Bugün erken saatlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile telefonda görüşeceği öğrenilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre kritik görüşme bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Görüşmenin ilanı dün MYK toplantısında yapıldı. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan'ın Herzog'la bu çerçevede konuşacağı ifade ediliyor. Türkiye'nin bu süreci yakından takip edeceği ifade ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN OLACAKLARI ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ

Yıllar sonra Herzog Türkiye'ye geldiğinde, Başkan Erdoğan Ramazan ayında olabileceklere dair önceden uyarılarda bulunmuş ve gündeme getirmişti. Toplantının ardından yapılan basın toplantısında Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili hassasiyetini bizzat Herzog'a iletmişti. Herzog ise bu ifadelere yanıt vermemişti.

Son Dakika: Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek | Video

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Son dakika | Başkan Erdoğan ile İsrail lideri Herzog arasında kritik görüşme! Saati belli oldu
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