SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Kremlin’den Suriye açıklaması: Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesi önemli açıklamalar geldi. Kremlin, dünyanın gözünü çevirdiği zirvede masada yer alacak kritik konular arasında yer alan Suriye meselesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz" denildi.
KREMLİN'DEN SURİYE MESAJI
Kremlin'den yapılan açıklamada, beklendiğpi gibi Suriye konusunun bir kez daha masada olacağı belirtildi, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
METAL İÇİN KORİDOR AÇILACAK MI?
Tahıl krizi, Türkiye'nin güçlü liderliği ve arabuluculuğu ile çözüme kavuştu. Sevkiyat için gemiler bir bir güvenli şekilde hareket ediyor. Aynı durumun bir başka kriz yaşanan alan olan metal için de yapılması için çalışmalar sürüyor. Rusya, koridor açılması için şartını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Bu konuda çözüm sadece Rus metal üreticilerine yönelik ambargoların kaldırılmasına bağlı olarak oluşabilir." denildi.
MASADA 5 KRİTİK KONU VAR
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de bir araya geliyor. Erdoğan ile Putin arasındaki kritik zirvede önemli konular değerlendirilecek.
Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.
SOÇİ'DEKİ 5'İNCİ BULUŞMA
İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021'de gerçekleşmiş ve bu zirveden nükleer enerji, Suriye'deki radikal unsurların temizlenmesi, uzay çalışmaları ve hava unsurları başta olmak üzere savunma sanayii işbirlikleri gibi konularda önemli kararlar çıkmıştı.
Başkan Erdoğan daha önce 3 Mayıs 2017'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine gitmişti. İki lider 17 Eylül 2018'de de Soçi'de görüşmüştü. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı.
18 Ekim'de sonlanan harekâtla Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terör örgütlerinden temizledi. Harekâttan kısa bir süre sonra, 22 Ekim 2019'da Başkan Erdoğan ve Putin'in Soçi'de görüşmesinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklanmıştı.