SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan MYK’da bu sözlerle anlattı

EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN

MYK'da en dikkat çeken konulardan biri de Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in saygın gazetesi Haaretz 'in Rusya Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı makaleyi gündeme getirdi. Türkiye'nin krizin başından beri iki tarafla da görüşmeye devam etmesi ve konunun uzlaşma ile çözülmesi için gösterdiği çabaya dikkat çekilip "Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan" yapılan makalenin stratejinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.

Toplantıda, Türkiye'nin izlediği yolun doğru olduğunu tüm dünyanın takdir etmeye başladığının altı çizildi.

