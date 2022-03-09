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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:16

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan MYK'da bu sözlerle anlattı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin’in görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan MYK’da bu sözlerle anlattı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Erdoğan, Türkiye'nin krizdeki tavrını net olarak anlatıp "çözüm için arabuluculuk dahil üstümüze düşeni yapmaya hazırız" mesajı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK'nın en önemli gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı ziyareti oldu. Erdoğan, Putin ile yaptığı konuşmanın detaylarını kurmaylarına anlattı. Erdoğan, "Türkiye'nin pozisyonu bütün açıklığı ile anlattı. Ukrayna'nın işgaline karşı olduğumuz, bunu doğru bulmadığımızı ilettim. Bu noktadan sonra sorunun çözümü için arabuluculuk dahil Türkiye'ye düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ilettim" dedi.

ASKERİ UÇAKLAR DA KONUŞULDU

Erdoğan, tahliyeler için Ukrayna'ya giden ancak güvenlik sağlanamadığı için geri dönemeyen iki askeri nakliye uçağının da gündeme geldiğini bildirdi. Erdoğan, bunların sorunsuz bir şekilde dönüşü için Putin'den destek isteğini söyledi.

EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN

MYK'da en dikkat çeken konulardan biri de Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in saygın gazetesi Haaretz 'in Rusya Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı makaleyi gündeme getirdi. Türkiye'nin krizin başından beri iki tarafla da görüşmeye devam etmesi ve konunun uzlaşma ile çözülmesi için gösterdiği çabaya dikkat çekilip "Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan" yapılan makalenin stratejinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.

Toplantıda, Türkiye'nin izlediği yolun doğru olduğunu tüm dünyanın takdir etmeye başladığının altı çizildi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan MYK'da bu sözlerle anlattı
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