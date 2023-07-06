SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek

SON DAKİKA HABERİ...İsveç için kritik süreç başladı. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.