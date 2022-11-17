SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili başsağlığı diledi

DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Başkan kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

BaşkanErdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Başkan Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.