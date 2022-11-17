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Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:07 Son Güncelleme: 17.11.2022 16:21

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'de hükümeti kurma görevini devralan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Başkan kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

BaşkanErdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Başkan Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Netanyahu ile görüştü: İstiklal Caddesi saldırısı ile ilgili başsağlığı diledi
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