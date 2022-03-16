Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Amacımız kalıcı ateşkesi sağlamak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

"AMACIMIZ KALICI ATEŞKESİ SAĞLAMAK"

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.