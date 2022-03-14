SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 5 günde 14’üncü yüz yüze görüşme! Almanya Şansölyesi Scholz ilk kez Türkiye’ye geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: 5 GÜNDE 14'ÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında liderlerle yoğun dipyomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'daki son durum vardı.

Erdoğan yine forumun ilk gününde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Erdoğan forumun 2. gününde ise Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.

Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.