SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 5 günde 14’üncü yüz yüze görüşme! Almanya Şansölyesi Scholz ilk kez Türkiye’ye geliyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın davetiyle bugün ilk kez Türkiye'ye geliyor. Resmi ziyarette, başta Ukrayna, Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere birçok güncel mesele masada olacak. Başkan Erdoğan, Scholz ile görüşmesinin ardından 5 günde 14'üncü yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmiş olacak.
İLK TÜRKİYE ZİYARETİ OLACAK
Angela Merkel'den görevi devralan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Scholz'un saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanması planlanıyor. Başkan Erdoğan ile Almanya Şansölyesi'nin saat 16.15'te bir ikili görüşme gerçekleştireceği bildiriliyor. 17.15'te ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası bir görüşme yapılacak.
BİRLİKTE BASIN TOPLANTISI YAPACAKLAR
Başkan Erdoğan ile Olaf Scholz saatler 18.00'i gösterirken kameralar karşısına geçecek ve görüüşmelere ilişkin bir değerlendirme yapacak. Erdoğan ve Scholz soruları da yanıtlayacak.
Basın toplantısının ardından saatler 19.00'u gösterirken Başkan Erdoğan ve Scholz resmi akşam yemeği programına katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: 5 GÜNDE 14'ÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında liderlerle yoğun dipyomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'daki son durum vardı.
Erdoğan yine forumun ilk gününde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Erdoğan forumun 2. gününde ise Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.
Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Yine 2. gün diplomasi trafiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Babaşakanı Kiril Petkov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de ayrı ayrı görüştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan-Scholz görüşmesinin Başkan Erdoğan'ın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14. yüz yüze görüşme olacağına dikkati çekti.