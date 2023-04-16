SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar: Deprem konutları temeli atılıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

14 Mayıs'ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek tüm gözler burayı takip edecek.

Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla kalmıyor, adeta yeni şehirler inşa ediyoruz.

Şimdiden kalıcı konutlar yükselmeye başladı. 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yapacağız. Şehirlerdeki konutları zemin +3 veya 4 kat, köy evlerini ise ahırı, bahçesi ve diğer kısımlarıyla tek kat olarak yapıyoruz.

Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip döndüğünü görüyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız?

(7'li koalisyona) Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil

Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Varsınlar PKK'sından, FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerinin etekleri altına girip onlardan medet umsunlar...

Seçim sosyal medya mecralarında, yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor...

Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak tepkiyle hareket ederek verilecek bir karar değil. Noter masası değil, kumar masası değil. O zaman orada ne işin var?