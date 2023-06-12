Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı gezisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Başkan Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13:10'da KKTC'ye ulaşırken resmi tören ile karşılandı.
ERSİN TATAR VE EŞİNDEN KARŞILAMA
Başkan Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.
MASADA NELER VAR?
Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
BİR SONRAKİ ROTA AZERBAYCAN
Başkan Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.