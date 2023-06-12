Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı

ERSİN TATAR VE EŞİNDEN KARŞILAMA

Başkan Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.