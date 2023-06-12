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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı
Giriş Tarihi: 12.6.2023 13:12 Son Güncelleme: 12.6.2023 13:31

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan tarihi seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi. Erdoğan'ı büyük bir kalabalığın karşıladığı görülürken yapılan resmi ziyarete önemli gündem maddelerinin görüşüleceği belirtildi.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı gezisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Başkan Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13:10'da KKTC'ye ulaşırken resmi tören ile karşılandı.

ERSİN TATAR VE EŞİNDEN KARŞILAMA

Başkan Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

BİR SONRAKİ ROTA AZERBAYCAN

Başkan Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı
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