SON DAKİKA: Batan Moskova kruvazör gemisinde yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı…

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, geçtiğimiz ay Karadeniz'de batırılan Rus gemisi gündeme damgasını vurmuştu. Moskva kruvazör gemisinin çıkan yangının ardından batması, 'Moskova gemisi patladı mı yoksa patlatıldı mı?' sorusuyla büyük yankı uyandırmıştı.
O ANLARIN SES KAYDI YAYINLANDI
Ukrayna, Moskova kruvazörünü Neptün füzesiyle vurduğunu açıklamıştı. İçinde tahminen 510 kişinin olduğu geminin lokasyonunun, ABD istihbaratı tarafından sağlandığı iddia edilmişti.
Ukrayna gemisavar füzeleri tarafından 13 Nisan'da vurulan kruvazörün batmadan önceki anlarına ait görüntüler de servis edilmişti.
İskele tarafına doğru yan yatan ve can kurtaran botlarının konuşlandırıldığı gemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük Rus gemisi olarak kayda geçmişti.
Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinin battığı anların ses kaydı ortaya çıktı | Video
Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının ulaştığı yeni bir ses kaydı, Rus kruvazöründe yaşanan panik anlarını saniye saniye aktardı.
Kayıtta, vurulmasının ardından batmaya başlayan geminin mürettebatının, yardım için yanaşan bir römorköre gönderdiği yardım isteği yer aldı.
"GEMİ DEVRİLECEK"
Panik içinde yardım çağrısında bulunan mürettebatın sesindeki korku, anbean kaydedildi. Geminin su su seviyesinin altında iki delik olduğunu söyleyen Rus asker, acil yardım çağrısında bulundu. Geminin yan yatmaya başladığını aktaran ve acil yardım isteyen personel, panik içinde "Hareket edecek yer yok" derken yaşadığı korkuyu da gözler önüne serdi.