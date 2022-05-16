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Giriş Tarihi: 16.5.2022 12:56 Son Güncelleme: 16.5.2022 13:00

SON DAKİKA: Batan Moskova kruvazör gemisinde yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Batan Moskova kruvazör gemisinde yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı…

Rusya Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz’de batan Rus kruvazör gemisi Moskva, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı. Ukrayna’nın vurduğu geminin batışının ardından Rusya, söz konusu geminin mühimmat patlaması sonucu battığını söylerken Ukrayna’nın ABD istihbaratının da yardımıyla gemiye Neptün füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Moskva kruvazörünün batış anlarının ardından bu kez mürettebatın panikle yardım istediği anların ses kayıtları ortaya çıktı.

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, geçtiğimiz ay Karadeniz'de batırılan Rus gemisi gündeme damgasını vurmuştu. Moskva kruvazör gemisinin çıkan yangının ardından batması, 'Moskova gemisi patladı mı yoksa patlatıldı mı?' sorusuyla büyük yankı uyandırmıştı.

O ANLARIN SES KAYDI YAYINLANDI

Ukrayna, Moskova kruvazörünü Neptün füzesiyle vurduğunu açıklamıştı. İçinde tahminen 510 kişinin olduğu geminin lokasyonunun, ABD istihbaratı tarafından sağlandığı iddia edilmişti.

Ukrayna gemisavar füzeleri tarafından 13 Nisan'da vurulan kruvazörün batmadan önceki anlarına ait görüntüler de servis edilmişti.

Kazaya uğrayan Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflarda, güvertenin altında yanan alevler ve gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakası ile birlikte sol tarafında hasar olduğunu görülmüştü.

İskele tarafına doğru yan yatan ve can kurtaran botlarının konuşlandırıldığı gemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük Rus gemisi olarak kayda geçmişti.

Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinin battığı anların ses kaydı ortaya çıktı | Video

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının ulaştığı yeni bir ses kaydı, Rus kruvazöründe yaşanan panik anlarını saniye saniye aktardı.

Kayıtta, vurulmasının ardından batmaya başlayan geminin mürettebatının, yardım için yanaşan bir römorköre gönderdiği yardım isteği yer aldı.

"GEMİ DEVRİLECEK"

Panik içinde yardım çağrısında bulunan mürettebatın sesindeki korku, anbean kaydedildi. Geminin su su seviyesinin altında iki delik olduğunu söyleyen Rus asker, acil yardım çağrısında bulundu. Geminin yan yatmaya başladığını aktaran ve acil yardım isteyen personel, panik içinde "Hareket edecek yer yok" derken yaşadığı korkuyu da gözler önüne serdi.

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SON DAKİKA: Batan Moskova kruvazör gemisinde yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı…
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