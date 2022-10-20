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Giriş Tarihi: 20.10.2022 20:56 Son Güncelleme: 20.10.2022 21:14

Son dakika... Beyaz Saray'dan flaş açıklama: İran şu anda doğrudan savaşa müdahil

Son dakika... Beyaz Saray’dan flaş açıklama: İran şu anda doğrudan savaşa müdahil

Son dakika haberi: Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi. Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.

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Son dakika... Beyaz Saray'dan flaş açıklama: İran şu anda doğrudan savaşa müdahil
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