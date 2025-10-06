SON DAKİKA Beyaz Saray’dan Gazze planı açıklaması: Çok hızlı hareket etmek istiyoruz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.