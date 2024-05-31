Son dakika! ABD ve İsrail'den "Hamas'sız Gazze" planı! Biden 3 aşamalı ateşkes planını duyurdu

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu ile ilgili önemli bir açıklama yapacağı resmi hesaplardan duyurulmuştu. Merak edilen açıklama geldi. ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için 3 aşamalı bir teklifin bulunduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Savaşı kalıcı şekilde sona erdirmeye çalışıyoruz. Rehineleri evinde döndürmeye çalışıyoruz. Hamas'ın olmadığı bir Gazze'yi sağlamaya çalışıyoruz. İsrail şu öneride bulundu. Kalıcı ateşkes ve tüm rehineler için önerdi. Katar aracılığıyla Hamas'a iletildi.

3 AŞAMALI PLAN

Bu şartları açıklamak istiyorum. Bu teklif 3 aşamaya sahip. 6 hafta sürecek ilk aşamada yaşananlar şöyle olacak. Tam bir ateşkes. İsrail askerleri Gazzellilerin yaşadığı yerden çekilmesi, kadınların yaşlıların ve yaralıların salıverilmesi ve karşılığında yüzlerce tutuklu Filistinlinin salıverilmesi. Birçok rehine hayatını kaybetti ve naaşları ailelerine verilecek. Filistinli siviller evlerine geri dönecek. Kuzeyi de buna dahil. İnsani yardım hızlı bir şekilde artacak ve 600 TIR her gün Gazze'ye girecek. Yüzbinlerce barına uluslararası toplum tarafından Gazze'ye yapılacak. Bunlara anında başlanacak.

HAMAS VE İSRAİL GÖRÜŞECEK

6 haftalık ilk aşamada ikinci aşama için Hamas ve İsrail görüşecek. İsrail topraklarının güvenli olmasından emin olmak istiyor. Bu görüşmeler 6 haftadan fazla devam ederse ateşkes devam edecek. Tüm anlaşmalar yerine getirilene kadar bu süreç devam edecek. İkinci aşamada da hayattaki tüm esirlerin geri verilmesi olacak. Buna İsrailli askerler de dahil. Çatışmalar sonsuza kadar duracak. Gazze'nin yeniden inşası için çalışmalar başlayacak. Masadaki teklif bu. İhtiyacımız olan şey de İsrail halkının bilmesi gereken de kendi güvenliklerine sağlanacak şekilde süreç devam edecek. Hamas 7 Ekim gibi saldırıyı yeniden düzenleyememeli.

"SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ İSTEYENLER VAR"

Savaşın sonsuza kadar devam etmesini isteyenler var. Ben İsrailli yetkililere ne kadar baskı olursa olsun bu teklifin arkasında kalmasını söyledim. Bu anlaşmayla Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Hamas'ın yeniden silahlanmasına izin verilmeyecek. Yok edilmiş toplumları yeniden ayağa kaldıracak bu anlaşma. İsrail bölgeyle yeniden iç içe hale gelecek. Suudi Arabistan ile olan normalleşme süreci devam edecek. Bu yol bizim için olası. İsrail kendini koruma hakkına sahip. 7 Ekim'den sorumlu olanları hukuka teslim etme hakkı var. Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri harekata devam edecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu gerçekten önemli bir dönüm noktası. Hamas bu anlaşmayı kabul etmeli. Bunun için çağrı yapılmalı.