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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Biden kendi ile çelişti: Putin ile ilgili soruya böyle cevap verdi...
Giriş Tarihi: 17.3.2022 09:18

Son dakika | Biden kendi ile çelişti: Putin ile ilgili soruya böyle cevap verdi...

AA
Son dakika | Biden kendi ile çelişti: Putin ile ilgili soruya böyle cevap verdi...

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunmuş, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağır bedeller ödemesi gerektiğini ifade etmişti. "Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Biz Ukrayna'ya yardıma savaşın öncesinde başlamıştık. Ukrayna Rus güçlerine çok ciddi zayiatlar verdi." ifadelerini kullanan Biden gazetecinin Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız? sorusuna verdiği cevabı geri dönüp değiştirdi.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna, Rus birliklerine karşı taarruza geçti. Bölgeden sıcak haberler gelirken ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam yaptığı açıklama kafaları Bir gazetecinin "Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusuna verdiği yanıtın ardından salonu terk eden Biden geri dönerek yeni bir açıklama yaptı.

SALONU TERK ETTİ

Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

GERİ DÖNDÜ CEVABINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi | Video

KREMLİN'DEN YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine tepki gösterdi.


Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, "ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Biden kendi ile çelişti: Putin ile ilgili soruya böyle cevap verdi...
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