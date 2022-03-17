Son dakika | Biden kendi ile çelişti: Putin ile ilgili soruya böyle cevap verdi...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna, Rus birliklerine karşı taarruza geçti. Bölgeden sıcak haberler gelirken ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam yaptığı açıklama kafaları Bir gazetecinin "Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusuna verdiği yanıtın ardından salonu terk eden Biden geri dönerek yeni bir açıklama yaptı.
SALONU TERK ETTİ
Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.
GERİ DÖNDÜ CEVABINI DEĞİŞTİRDİ
Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.
ABD Başkanı Biden, Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi | Video
KREMLİN'DEN YANIT
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, "ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.