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Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:19 Son Güncelleme: 25.3.2022 12:29

Son dakika | Putin 1 hafta süre verdim demişti: Biden'dan karşı hamle geldi: Avrupa ile anlaştık...

AA
Son dakika | Putin 1 hafta süre verdim demişti: Biden’dan karşı hamle geldi: Avrupa ile anlaştık...

Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmiş, Putin : "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamalarını kullanmıştı. Bu gelişmenin ardından Biden'dan son dakika açıklama geldi. Avrupa ile anlaştıklarını duyuran Biden, rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD'den son dakika hamle geldi. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının Rus Rublesi olarak yapılması emri vermişti.. Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan AB ülkelerine Rusya'dan mal satışına devam edip, ödemeleri onların para birimleri üzerinden almaya devam etmenin anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilecek" diye konuşmuştu.

15 MİLYAR METREKÜP LNG

Putin'in çıkışının ardından ABD Başkanı Biden son dakika gelişmeyi duyurdu. Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

Biden'ın ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı.

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Son dakika | Putin 1 hafta süre verdim demişti: Biden'dan karşı hamle geldi: Avrupa ile anlaştık...
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