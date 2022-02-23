Son dakika: Biden’dan Kuzey Akım 2 açıklaması! Firma ile yetkililerine yaptırım uygulanacak

BİDEN DÜNYAYA DUYURDU! KUZEY AKIM 2 PROJESİNİ YAPAN FİRMA VE YETKİLİLERİNE YAPTIRIM

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklama ile Kuzey Akım 2 projesi için de bir yaptırım kararı alındığını aktardı. Bu kapsamda projeyi yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulanması kararı alındı. Rus lider Putin'in bu duruma nasıl karşılık vereceği ise dünya kamuoyunda merak uyandırdı.