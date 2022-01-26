Son dakika: Biden’dan Putin’e ’Ukrayna’ uyarısı: Bedeli ’çok ağır’ olur

SON DAKİKA HABERLERİ: Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik yığmasıyla başlayan krizde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırgan bir tutum sergilemesi halinde bunun bedelenin çok ağır olacağı yönünde uyarıda bulunurken, bir açıklama da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'dan geldi. Almanya ve Fransa ile benzer bir tutum sergileyen Biden, Putin'i işgalin bedelinin "çok ağır" olacağı konusunda uyardığını ifade etti. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri...
"HİÇBİR NATO ÜLKESİNİN KORKMASINA GEREK YOK"
Biden, başkent Washington'da küçük bir işletmeye yaptığı ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.
Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz." dedi.
PUTİN'E GÖZDAĞI: BEDELİ AĞIR OLUR
Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok." diye konuştu.
Biden, Putin'i de işgalin bedelinin "çok ağır" olacağı konusunda uyardığını vurgulayarak, "Ona eğer Ukrayna'ya sınıra yığdığı tüm askerleri ile girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir." ifadelerini kullandı.
ABD UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz." ifadesini kullandı.
Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz." yorumunu yaptı.