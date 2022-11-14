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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı
Giriş Tarihi: 14.11.2022 21:33 Son Güncelleme: 14.11.2022 22:14

Son dakika: BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı

AA
Son dakika: BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna’ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı

Son dakika haberi...Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. Rusya, Çin, İran ve Suriye karara karşı oy kullanan üye ülkeler arasında yer aldı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.

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Son dakika: BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı
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