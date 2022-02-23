Son dakika: BM’de gündem Ukrayna! Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yapıyor

Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulunuyor. Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Rusya Ukrayna'da sınırlı kalmaz. Eğer BM kalıcı üyesi bütün kuralları böyle çiğnerse diğer taraflar ondan ilham alabilir. Rusya ne derse onu yapar ve BM'ye karşı çıkar. Rusya'yı reddetmeliyiz. Ben uluslararası hukuk mezunuyum ve çok boyutluluğa inanırım. Kurallar kolektif gücümüzdür.
Durdurmamız lazım. Şu andaki her eylem Rusya halkını, Ukrayna halkını tehdit ediyor. Özgürlüğümüze bir tehdit var şu an. Ukrayna keskin ve destekli kararların uluslararası topluluklar tarafından alınmasını bekliyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Sizin yardımınız Rusya'yı durdurmak için gerekli. Hala diplomasi için bir koz var.
Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Rus propaganda makinesi tam gaz çalışıyor. Biz bütün Rus iddialarını ve sözde Ukrayna provokasyonuna karşı bütün iddiaları reddediyoruz. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyor. Havan topları Donbass'ta kullanılıyor. Bir kreş vuruldu, bir okul bombalandı.
Kırım kapanmış bir mesele olarak sunuldu. Rusya Kırım konusunu kapamak için dünyayı tehdit etti. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor. BM'yi Kırım Platformuna davet ediyoruz. Ukrayna ve dünya güvenliği istiyor.