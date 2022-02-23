Son dakika: BM’de gündem Ukrayna! Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yapıyor

Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Rus propaganda makinesi tam gaz çalışıyor. Biz bütün Rus iddialarını ve sözde Ukrayna provokasyonuna karşı bütün iddiaları reddediyoruz. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyor. Havan topları Donbass'ta kullanılıyor. Bir kreş vuruldu, bir okul bombalandı.

Kırım kapanmış bir mesele olarak sunuldu. Rusya Kırım konusunu kapamak için dünyayı tehdit etti. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor. BM'yi Kırım Platformuna davet ediyoruz. Ukrayna ve dünya güvenliği istiyor.