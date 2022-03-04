Son dakika: BM’den Rusya’nın nükleer santrale yönelik saldırısına tepki: Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır

Son dakika haberleri: BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.
Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.
"Nükleer tesisler bu çatışmanın bir parçası olamaz. BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini söylemesini bekliyor." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini söylemesini bekliyor. Putin'i Ukrayna sınırlarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır" dedi.
Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik "pervasız" saldırısının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
'DÜNYA NÜKLEER FELAKETİ KIL PAYI ATLATTI'
"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı." diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı yaptı.
Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesi çağrısında bulundu.