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Giriş Tarihi: 18.9.2024 18:36

SON DAKİKA | BMGK'da Filistin oylaması! İsrail'in çekilmesini talep eden karar kabul edildi

Son dakika haberleri... Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.

AA
SON DAKİKA | BMGK’da Filistin oylaması! İsrail’in çekilmesini talep eden karar kabul edildi

Son dakika haberleri... Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi.

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SON DAKİKA | BMGK'da Filistin oylaması! İsrail'in çekilmesini talep eden karar kabul edildi
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