SON DAKİKA | BMGK'da Filistin oylaması! İsrail'in çekilmesini talep eden karar kabul edildi
Son dakika haberleri... Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.
Son dakika haberleri... Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | BMGK'da Filistin oylaması! İsrail'in çekilmesini talep eden karar kabul edildi