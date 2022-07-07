Son dakika | İngiltere’de istifa depremi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden ayrıldı

İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrsı Başbakan Boris Johnson'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasını yapan Johnson "Yeni bir lider çıkaracağız ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacağız ifadelerini kullandı. Johnson 'Ben milletvekili olarak görevlerimi yapmayı sürdüreceğim" dedi.
SONBAHARA KADAR BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE KALACAK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı. BBC ve Sky dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurmuştu. BBC Politika Muhabiri Chris Mason, "Johnson bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edecek. Johnson sonbahara kadar başbakanlık koltuğunda kalacak" açıklamasını yapmıştı.
İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ'NDEN AÇIKLAMA
İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'un beklenen istifasının ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "Muhafazakar Parti'nin en tepedeki ismini değiştirmemize gerek yok. Uygun bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var" demişti.
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM" DEMİŞTİ
Ancak dün Johnson, bunun aksi yönünde ifadelere yer vermişti. Parlamento'da konuşan Johnson geri adım atmaya niyetli olmadığını belirtti ve çok net şekilde "Son yapacağım şey bir seçim olur, savaşmaya devam edeceğim" dedi.
YERİNE KİM GEÇECEK?
Eğer Johnson istifa ederse ülkede ne olacağı da merak konusu. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği düşünülen Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.