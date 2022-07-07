Son dakika | İngiltere’de istifa depremi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinden ayrıldı

İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanlarıyla birlikte 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrsı Başbakan Boris Johnson'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasını yapan Johnson "Yeni bir lider çıkaracağız ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacağız ifadelerini kullandı. Johnson 'Ben milletvekili olarak görevlerimi yapmayı sürdüreceğim" dedi.