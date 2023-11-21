Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.