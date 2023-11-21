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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
Giriş Tarihi: 21.11.2023 19:52 Son Güncelleme: 21.11.2023 20:38

Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Son dakika haberi... BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Söz konusu bildiride, "Filistinlilerin kendi topraklarından her türlü kitlesel veya bireysel biçimde zorla çıkarılmasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Son dakika haberi...Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu liderleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ele almak için olağanüstü toplandı.

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

FİLİSTİNLİLERİN KENDİ TOPRAKLARINDAN ZORLA ÇIKARILMASINI KINIYORUZ

BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Söz konusu bildiride, "Filistinlilerin kendi topraklarından her türlü kitlesel veya bireysel biçimde zorla çıkarılmasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
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