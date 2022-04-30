Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bu kez Ukrayna uçağı Rus topraklarına girdi! Sınır köyleri bombalandı! Ruslardan açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 30.4.2022 16:09 Son Güncelleme: 30.4.2022 16:24

Son dakika: Bu kez Ukrayna uçağı Rus topraklarına girdi! Sınır köyleri bombalandı! Ruslardan açıklama geldi...

Son dakika: Bu kez Ukrayna uçağı Rus topraklarına girdi! Sınır köyleri bombalandı! Ruslardan açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı Rus topraklarına girerek sınır köylerini bombaladı. Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz sıcak gelişme ile ilgili açıklama yaptı. Bogomaz, Ukrayna uçağının hava savunma sistemlerinin fark etmesi üzerine geri kaçtığını belirtti.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna savaş uçakları tarafından Rus topraklarına girildiğini ve 2 sınır köyünün bombalandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın misilleme olarak Ukrayna - Rusya sınırındaki Bryansk bölgesine saldırı düzenlediği iddia edildi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir savaş uçağının Rus topraklarına girerek saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna uçağına karşı hemen devreye girdiğini aktaran Bogomaz, "Bugün TSİ 06.50'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi. Unsurun, Rusya Federasyonu topraklarına girmesini önlemeye yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Starodubsky bölgesindeki Zhecha yerleşim alanına 2 adet roket isabet etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle bir petrol tesisinin teknoloji binası zarar gördü. Diğer ikinci roket ise bir alanda hasara yol açtı" dedi.

Ukrayna uçağının, Rus hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle uzaklaştığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bu kez Ukrayna uçağı Rus topraklarına girdi! Sınır köyleri bombalandı! Ruslardan açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA