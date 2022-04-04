Son dakika | Bucha’daki görüntülere atıf yapan Macron’dan Rusya’yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor

Son dakika haberleri: 39. günde devam ede Rusya Ukrayna savaşı Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen görüntülerle devam ediyor. Rus birliklerinin bölgeyi terk etmesinin ardından kente girildiğinde korkunç bir manzara ile karşılaşıldı.Onlarca sivilin cansız bedenlerinin sokakları doldurduğu görüntüler savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

MACRON'DAN ÇAĞRI

Bucha'daki cesetler dünyanın gündemine damga vurmuşken, Fransız lideri Emmanuel Macron'dan bir son dakika açıklaması geldi. Reuters'tan alınan bilgilere göre Macron, Bucha'da olanlara atıfta bulunarak Rusya'nın caydırıcılığını güçlendirmek için yeni yaptırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

"ÇOK AÇIK İPUÇLARI VAR"

Macron bu yaptırımlar için Avrupa müttefikleri için koordinasyon içinde olunması gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Inter radyosuna demeç veren lider, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu olduğuna dair 'çok açık ipuçları' olduğunu söyledi.